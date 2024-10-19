مسيرات إسرائيلية تطلق نيرانها تجاه سيارات الإسعاف بالنصيرات في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 10:28 مساءً - أعلن مستشفى العودة بالنصيرات في قطاع غزة، اليوم السبت، أن مسيرات إسرائيلية أطلقت نيرانها تجاه سيارات الإسعاف ومرافق المستشفى.

مسيرات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على سيارات الإسعاف

وذكرت تقارير إعلامية، اليوم أن طفل فلسطيني استشهد وأصيب آخرين في قصف مدفعي إسرائيلي غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم أفادت السلطات الصحية في قطاع غزة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة ويقصفه، ما أدى إلى إصابة أكثر من 40 شخصا.

وقال مدير المستشفى مروان سلطان إنّ "الدبابات الإسرائيلية تقصف المستشفى وتحاصر المبنى بالكامل وقطعت التيار الكهربائي عنه واستهدفت الطابقين الثاني والثالث من المستشفى بقذائف مدفعية".

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