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مسيرات إسرائيلية تطلق نيرانها تجاه سيارات الإسعاف بالنصيرات في غزة - أخبار كلمتك

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مسيرات إسرائيلية تطلق نيرانها تجاه سيارات الإسعاف بالنصيرات في غزة - أخبار كلمتك

مسيرات إسرائيلية تطلق نيرانها تجاه سيارات الإسعاف بالنصيرات في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 10:28 مساءً - أعلن مستشفى العودة بالنصيرات في قطاع غزة، اليوم السبت، أن مسيرات إسرائيلية أطلقت نيرانها تجاه سيارات الإسعاف ومرافق المستشفى.

 

مسيرات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على سيارات الإسعاف 

وذكرت تقارير إعلامية، اليوم أن طفل فلسطيني استشهد وأصيب آخرين في قصف مدفعي إسرائيلي غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم أفادت السلطات الصحية في قطاع غزة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر المستشفى الإندونيسي في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة ويقصفه، ما أدى إلى إصابة أكثر من 40 شخصا.

وقال مدير المستشفى مروان سلطان إنّ "الدبابات الإسرائيلية تقصف المستشفى وتحاصر المبنى بالكامل وقطعت التيار الكهربائي عنه واستهدفت الطابقين الثاني والثالث من المستشفى بقذائف مدفعية".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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