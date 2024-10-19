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متظاهرون مؤيدون لفلسطين ولبنان يغلقون جسر البرج وسط لندن - أخبار كلمتك

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متظاهرون مؤيدون لفلسطين ولبنان يغلقون جسر البرج وسط لندن - أخبار كلمتك

متظاهرون مؤيدون لفلسطين ولبنان يغلقون جسر البرج وسط لندن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 10:04 مساءً - شهد جسر البرج وسط العاصمة البريطانية لندن مظاهرة داعمة لفلسطين ولبنان، ردد خلالها المتظاهرون عبارات منددة بالهجمات الإسرائيلية على البلدين وداعمة لهما.

لندن تشهد مظاهرة داعمة لفلسطين ولبنان

وكشف موقع "ديكلاسيفايد" في وقت سابق نقلا عن وثائق سرية مسربة أن بريطانيا وضعت خطة دفاعية سرية مع إسرائيل، لتحسين قدرتها على مواجهة إيران و"حزب الله". 

كما قدمت نصائح سرية ومساعدات عملية للجيش الإسرائيلي، بشأن تقنيات الحرب النفسية والهجمات السيبرانية.

وتخضع إسرائيل للتحقيق من قبل المحاكم الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية وجرائم الحرب في غزة"، في حين ترفض وزارة الدفاع البريطانية الإجابة عن طلبات حرية المعلومات أو الأسئلة البرلمانية بشأن مساعداتها العسكرية لإسرائيل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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