المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم "إيلات" بالطائرات المسيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 10:04 مساءً - أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أنها هاجمت بالطائرات المسيرة هدفا حيويا في منطقة أم الرشراش "إيلات" المحتلة.

المقاومة العراقية تقصف أهداف حيوية في إسرائيل

وصباح اليوم السبت، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها هاجمت "هدفا عسكريا" في شمالي إسرائيل بواسطة الطيران المسير.

وفي بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم السبت 19-10-2024، هدف عسكري في شمال أراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسير".

المقاومة الإسلامية في العراق تعلن مهاجمة "هدف عسكري" شمال إسرائيل بالطيران المسير ماذا يريد نتنياهو من تصفية حزب الله؟.. خطوة لتدمير المقاومة.. وتوجيه ضربات موجعة إلى طهران، خبراء: الفترة القادمة تحدد مصير ذراع إيران فى لبنان

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