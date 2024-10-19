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المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم "إيلات" بالطائرات المسيرة - أخبار كلمتك

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المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم "إيلات" بالطائرات المسيرة - أخبار كلمتك

المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم "إيلات" بالطائرات المسيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 10:04 مساءً - أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيان صادر عنها اليوم السبت،  أنها هاجمت بالطائرات المسيرة هدفا حيويا في منطقة أم الرشراش "إيلات" المحتلة.

المقاومة العراقية تقصف أهداف حيوية في إسرائيل 

وصباح اليوم السبت، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها هاجمت "هدفا عسكريا" في شمالي إسرائيل بواسطة الطيران المسير.

 وفي بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم السبت 19-10-2024، هدف عسكري في شمال أراضينا المحتلة بواسطة الطيران المسير".

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المقاومة الإسلامية في العراق تعلن مهاجمة "هدف عسكري" شمال إسرائيل بالطيران المسير

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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