الرئيس الإيراني يزور روسيا الثلاثاء المقبل ويلتقي بوتن وشي جين بينج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 09:48 مساءً - قال مسؤول في مكتب الرئاسة الإيرانية، اليوم السبت، إن الرئيس مسعود بزشكيان يتوجه إلى روسيا يوم الثلاثاء المقبل لحضور قمة "البريكس"، ولقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج.

الرئيس الإيراني يتوجه إلى روسيا

وقال حبيب الله عباسي المدير العام للعلاقات العامة في المكتب، إن "بزشكيان يغادر إلى روسيا.يوم الثلاثاء المقبل لحضور قمة "البريكس" و"بريكس بلس"، مضيفًا: "سيلتقي الرئيس الإيراني خلال هذه الزيارة رئيسي روسيا والصين فلاديمير بوتين وشي جين بينج".

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي يزور تركيا حاليًا، إن "الموجة التالية من التحركات الدبلوماسية الإيرانية لإنهاء الحرب في غزة ولبنان وخفض التوتر ستكون في مدينة كازان الروسية".

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل جنديين في غزة غارات الاحتلال تستهدف مستودعات أسلحة ومقرا استخباريا لحزب الله في الضاحية

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.