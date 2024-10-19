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الرئيس الإيراني يزور روسيا الثلاثاء المقبل ويلتقي بوتن وشي جين بينج - أخبار كلمتك

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الرئيس الإيراني يزور روسيا الثلاثاء المقبل ويلتقي بوتن وشي جين بينج - أخبار كلمتك

الرئيس الإيراني يزور روسيا الثلاثاء المقبل ويلتقي بوتن وشي جين بينج - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 09:48 مساءً - قال مسؤول في مكتب الرئاسة الإيرانية، اليوم السبت، إن الرئيس مسعود بزشكيان  يتوجه إلى روسيا يوم الثلاثاء المقبل لحضور قمة "البريكس"، ولقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين  والصيني شي جين بينج.

 

الرئيس الإيراني يتوجه إلى روسيا

وقال حبيب الله عباسي المدير العام للعلاقات العامة في المكتب، إن "بزشكيان يغادر إلى  روسيا.يوم الثلاثاء المقبل لحضور قمة "البريكس" و"بريكس بلس"، مضيفًا: "سيلتقي الرئيس الإيراني خلال هذه الزيارة رئيسي روسيا والصين فلاديمير بوتين وشي جين بينج".

من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي يزور تركيا حاليًا، إن "الموجة التالية من التحركات الدبلوماسية الإيرانية لإنهاء الحرب في غزة ولبنان وخفض التوتر ستكون في مدينة كازان الروسية".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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