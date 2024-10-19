سرايا القدس تبث مشاهد من استهداف مقاتليها لآليتين إسرائيليتين من نوع ميركافا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 09:26 مساءً - بثت سـرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- اليوم السبت مشاهد قال إنها من استهداف مقاتليها لآليتين إسرائيليتين من نوع ميركافا، بقذائف الـ"آر بي جي" في منطقة التوغل بالقصاصيب وسط مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

سرايا القدس تفجر آليات عسكرية إسرائيلية في غزة

ويوم الأربعاء الماضي أعلنت سرايا القدس في بيان، إنها أوقعت 3 دبابات إسرائيلية ميركافا في كمين مركب بالاشتراك مع كتائب القسام وسط مخيم جباليا بعبوات شواظ الناسفة.

عملية مشتركة بين كتائب القسام وسرايا القدس ضد جيش الاحتلال

ومن جهتها، قالت كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة حماس- إنها استهدفت جرافة إسرائيلية من نوع "9 دي" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة الريان شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

سرايا القدس تفجر آليتين إسرائيليتين في غزة سرايا القدس وكتائب القسام توجهان ضربة موجعة لجيش الاحتلال

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