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العودة إلى مربع التجويع، خطة الجنرالات الإسرائيلية لإبادة شمال غزة(فيديو) - أخبار كلمتك

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العودة إلى مربع التجويع، خطة الجنرالات الإسرائيلية لإبادة شمال غزة(فيديو) - أخبار كلمتك

العودة إلى مربع التجويع، خطة الجنرالات الإسرائيلية لإبادة شمال غزة(فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 08:48 مساءً - السبت 19/أكتوبر/2024 - 08:37 م 10/19/2024 8:37:09 PM

قطاع غزة، كلمتك
قطاع غزة، كلمتك

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان «العودة إلى مربع التجويع.. «خطة الجنرالات» الإسرائيلية لإبادة المنطقة الشمالية من قطاع غزة».

ركزت قوات الاحتلال، على مدار الأسبوعين الماضيين هجماتها على المنطقة الشمالية بقطاع غزة، التي نصت على ضرورة إعادة احتلالها وتفريغها من السكان وإجبارهم على النزوح جنوبًا، ولكن الأمور لم تسر وفقًا لرغبات تل أبيب، إذ لم ترهب آلة القتل السكان، وكادت خطة الاحتلال أن تفشل، فما كان منهم سوى اللجوء إلى مخطط آخر لن يخيب أبدًا، وفق تأكيدات محللين إسرائيليين.

إسرائيل تعزز حصارها المتواصل على غزة 

الجوع، عدو لا يمكن الصمود أمامه كثيرًا، هكذا بدأت تل أبيب تفكر فعمدت وفقًا للمحللين على تعزيز حصارها المتواصل منذ أكثر من عام بتلك المنطقة، وبدأت بالفعل في تدمير المخابز ومنع وصول مواد غذائية وأدوية إلى المناطق المُحاصرة.

نتنياهو يدرس خطة لقطع المساعدات عن الشمال


بدأ نتنياهو نفسه، بحسب ما نشرته وسائل إعلام، في دراسة خطة لقطع المساعدات الإنسانية عن شمال غزة، في محاولة لتجويع أكثر من 300 ألف شخص وقتلهم بالبطئ، بعدما فشلت قواته في إجبارهم على النزوح وترك أراضيهم.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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