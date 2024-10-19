تفاصيل اجتماع عبد العاطي مع إدارة السودان بوزارة الخارجية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 08:48 مساءً - اجتمع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، مع إدارة السودان بوزارة الخارجية، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الداخلية التي يعقدها مع مختلف قطاعات الوزارة، للتشاور حول مستجدات الأزمة الحالية بالسودان، وجهود مصر الداعمة لاستعادة الأمن والاستقرار بالسودان الشقيق.

و حرص وزير الخارجية والهجرة خلال الاجتماع على التأكيد على ثوابت الموقف المصري من الأزمة في السودان، والذي يتمثل في ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية واحترام سيادة السودان ووحدة أراضيه، فضلًا عن تسهيل العمل الإنساني وتقديم المساعدات الإغاثية، وكافة أوجه الدعم بما يخفف من وقع الأزمة على الشعب السوداني.

وقد استمع وزير الخارجية والهجرة لتقدير موقف بالنسبة للتطورات فى السودان، وشرح من قيادات الإدارة حول مستجدات الجهود التي تبذلها مصر لدعم السودان فى ظل الظرف الدقيق الذى يمر به.

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