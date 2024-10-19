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فرنسا تكشف موعد تسليم مقاتلات ميراج 2000 إلى أوكرانيا - أخبار كلمتك

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فرنسا تكشف موعد تسليم مقاتلات ميراج 2000 إلى أوكرانيا - أخبار كلمتك

فرنسا تكشف موعد تسليم مقاتلات ميراج 2000 إلى أوكرانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 08:48 مساءً - أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم السبت، إنه سيتم تسليم أول طائرة ميراج 2000 إلى أوكرانيا في بداية عام 2025.

 

تسليم مقاتلات ميراج 2000 إلى أوكرانيا 

وفي السياق ذاته أفادت وكالة فرانس برس نقلا عن السفارة الفرنسية لدى أوكرانيا، بأن وزير الخارجية الفرنسي أن بارو وصل إلى كييف في زيارة مقررة لبحث آخر المستجدات في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الفرنسي: "تتجلى مساعدتنا لأوكرانيا في نقاط محددة في قطاع الدفاع، نقدم المعدات العسكرية لأوكرانيا. كما أن فرنسا هي الدولة الأولى التي تقوم بتدريب لواء أوكراني كامل. سيتم تقديم أول طائرة ميراج 2000 إلى أوكرانيا في بداية العام المقبل".

ووفقا له، سيقوم الجانب الفرنسي بتدريب الطيارين الأوكرانيين على هذه الطائرات.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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