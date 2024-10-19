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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل جنديين في غزة - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل جنديين في غزة - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل جنديين في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 08:13 مساءً - اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بمقتل جنديين اثنين في شمال قطاع غزة، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

 

مقتل جنديين إسرائيليين في قطاع غزة

وعلى الجبهة اللبنانية، أعلن حزب الله، في بيان صادر عنه اليوم السبت، استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في بيت هيلل شمالي إسرائيل.

وقبل وقت سابق من اليوم تم استهدف بالصواريخ تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة زرعيت شمال إسرائيل، كما قصف مدينة صفد المحتلة برشقة صاروخية.

 

حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال 

وقال حزب الله اللبناني في بيانه: "إنه استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين عند بوابة فاطمة في بلدة كفركلا جنوبي لبنان بقذائف مدفعية".

وفي وقت سابق من اليوم استهدفت مسيرة تابعة لحزب الله منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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