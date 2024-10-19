استطلاع رأي يكشف تقدم هاريس على ترامب في 3 ولايات متأرجحة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 07:56 مساءً - كشف استطلاع جديد للرأي أجرته مجموعة بولفينش، أن المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس تقدمت على منافسها الجمهوري دونالد ترامب في ثلاث ولايات أمريكية متأرجحة.

هاريس تتقدم على ترامب في 3 ولايات متأرجحة

ومن جانبها ذكرت صحيفة نيوزويك أنه جرى الاستطلاع في الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر الجاري، بين 1800 ناخب في ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، وبهامش خطأ قدره 4%.

وأشارت البيانات إلى أن 53% من المستطلعين في ميشيغان مستعدون لدعم هاريس، و45% فقط مستعدون لدعم ترامب، وفي ولاية ويسكونسن، تتفوق هاريس على ترامب بفارق 3 نقاط مئوية فقط.

أما في ولاية بنسلفانيا، فيظهر الاستطلاع تعادلا، ولكن إذا طُلب من المشاركين الاختيار ليس فقط من بين مرشحين، ولكن أيضا إضافة مرشح ثالث، فإن الميزة لصالح هاريس - ضمن هامش الخطأ، ولم يتم تقديم بيانات أكثر تفصيلا.

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