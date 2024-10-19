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استطلاع رأي يكشف تقدم هاريس على ترامب في 3 ولايات متأرجحة - أخبار كلمتك

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استطلاع رأي يكشف تقدم هاريس على ترامب في 3 ولايات متأرجحة - أخبار كلمتك

استطلاع رأي يكشف تقدم هاريس على ترامب في 3 ولايات متأرجحة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 07:56 مساءً - كشف استطلاع جديد للرأي أجرته مجموعة بولفينش، أن المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس تقدمت على منافسها الجمهوري دونالد ترامب في ثلاث ولايات أمريكية متأرجحة.

هاريس تتقدم على ترامب في 3 ولايات متأرجحة 

ومن جانبها ذكرت صحيفة نيوزويك أنه جرى الاستطلاع في الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر الجاري، بين 1800 ناخب في ميشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن، وبهامش خطأ قدره 4%.

وأشارت البيانات إلى أن 53% من المستطلعين في ميشيغان مستعدون لدعم هاريس، و45% فقط مستعدون لدعم ترامب، وفي ولاية ويسكونسن، تتفوق هاريس على ترامب بفارق 3 نقاط مئوية فقط.

أما في ولاية بنسلفانيا، فيظهر الاستطلاع تعادلا، ولكن إذا طُلب من المشاركين الاختيار ليس فقط من بين مرشحين، ولكن أيضا إضافة مرشح ثالث، فإن الميزة لصالح هاريس - ضمن هامش الخطأ، ولم يتم تقديم بيانات أكثر تفصيلا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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