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خبير يكشف بدء حزب الله مرحلة جديدة ضد إسرائيل - أخبار كلمتك

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خبير يكشف بدء حزب الله مرحلة جديدة ضد إسرائيل - أخبار كلمتك

خبير يكشف بدء حزب الله مرحلة جديدة ضد إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 07:39 مساءً - قال العميد مارون توفيق خريش، الخبير الاستراتيجي والعسكري: إنه مهما بلغت الدفاعات الإسرائيلية، فلن تستطيع إسقاط كل المُسيرات والصواريخ، لذلك أعلن حزب الله عن دخول المواجهة مع إسرائيل لمرحلة جديدة.

 

تكثيف حزب الله عملياته ضد الاحتلال الإسرائيلي

وتابع: إن تلك المرحلة سيتم فيها تكثيف النيران على حيفا، والتركيز على المنطقة العسكرية من مرفأ حيفا، ومساكن بعض المسئولين، ومنهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

 

إجهاض توغل الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان

وأضاف «خريش» خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، إن حزب الله يركز في الوقت الراهن، على التأثير على الاحتلال الإسرائيلي، بعدما قام مقاتلوه في حافة الحدود اللبنانية مع الفلسطينية المحتلة بإجهاض أي محاولات إسرائيلية للتوغل في جنوب لبنان.

وأكد الخبير الاستراتيجي، أن حزب الله بات لا يخشى التصعيد، إذ أنه لا يملك حاليًا شيئا ثمينًا أكثر مما خسره، لا سيما وأنه خسر بعض قيادات الصف الأول وعلى رأسهم أمينه العام، حسن نصر الله، الذي كان يعول عليه في قيادة العمليات العسكرية ضد إسرائيل، وصاحب التأثير النفسي والمخابراتي والاجتماعي على الاحتلال الإسرائيلي، والذي كان له مصداقية معينة في إسرائيل.

وشدد على أن ما يسعى حزب الله لتبيانه وإثباته حاليا، هو أنه استعاد زمام المبادرة في البر، وبعض الشيء في الجو عبر استهدافه إسرائيل بالمسيرات.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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