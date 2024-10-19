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حماس: لم تدخل مساعدات إلى محافظات شمال غزة منذ أكثر من أسبوعين - أخبار كلمتك

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حماس: لم تدخل مساعدات إلى محافظات شمال غزة منذ أكثر من أسبوعين - أخبار كلمتك

حماس: لم تدخل مساعدات إلى محافظات شمال غزة منذ أكثر من أسبوعين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 07:06 مساءً - أعلنت حركة حــماس، اليوم السبت، أنها لم تدخل مساعدات إلى محافظات شمال غزة منذ أكثر من أسبوعين.

جيش الاحتلال يستهدف كل من يخرج من قطاع غزة 

وقالت حركة حماس:" إن جيش الاحتلال يستهدف بالإعدام والاعتقال كل من يخرج من محافظات شمال قطاع غزة، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته لإنقاذ المنظومة الطبية في شمال القطاع".

وأضافت حماس:" نحمل الولايات المتحدة وحلفاءها مسئولية ما يحدث بسبب تزويدها الاحــتلال بالأسلحة، وعلى المجتمع الدولي التحرك الفاعل والجاد لفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية ".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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