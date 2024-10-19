حماس: لم تدخل مساعدات إلى محافظات شمال غزة منذ أكثر من أسبوعين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 07:06 مساءً - أعلنت حركة حــماس، اليوم السبت، أنها لم تدخل مساعدات إلى محافظات شمال غزة منذ أكثر من أسبوعين.

جيش الاحتلال يستهدف كل من يخرج من قطاع غزة

وقالت حركة حماس:" إن جيش الاحتلال يستهدف بالإعدام والاعتقال كل من يخرج من محافظات شمال قطاع غزة، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته لإنقاذ المنظومة الطبية في شمال القطاع".

وأضافت حماس:" نحمل الولايات المتحدة وحلفاءها مسئولية ما يحدث بسبب تزويدها الاحــتلال بالأسلحة، وعلى المجتمع الدولي التحرك الفاعل والجاد لفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية ".

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