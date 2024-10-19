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تُظهر جثمان السنوار، إسرائيل تواصل استفزازها بإلقاء منشورات مضللة على غزة - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 06:49 مساءً - ألقت طائرات إسرائيلية، اليوم السبت، منشورات على جنوب قطاع غزة تُظهر صورة جثمان زعيم حركة حماس يحيى السنوار مصحوبة برسالة مفادها أن حماس لن تحكم غزة بعد الآن، وهي نفس العبارة التي استخدمها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

إسرائيل تلقي منشورات علي قطاع غزة

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أسفرت فيه الغارات العسكرية الإسرائيلية عن استشهاد 32 شخصًا على الأقل في أنحاء قطاع غزة، وتشديد الحصار حول المستشفيات في جباليا شمال القطاع، بحسب مسؤولين صحيين فلسطينيين.

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تفاصيل منشورات إسرائيل 

وجاء في المنشور المكتوب باللغة العربية، بحسب سكان مدينة خان يونس الجنوبية والصور المتداولة على الإنترنت، "من يلقي السلاح ويسلم الرهائن سيُسمح له بالخروج، والعيش بسلام".

وكان نص المنشور مأخوذًا من بيان أصدره نتنياهو، يوم الخميس الماضي، بعد  اغتيال السنوار على يد جنود إسرائيليين.

بعد تشريحه، نقل جثمان يحيى السنوار إلى منشأة سرية بإسرائيل

بيان حماسي من خامنئي حول اغتيال السنوار ويوجه رسالة خاصة إلى حماس

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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