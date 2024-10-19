حزام ناري وسلسلة غارات عنيفة تستهدف ضاحية بيروت الجنوبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 06:49 مساءً - استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الضاحية الجنوبية ببيروت بحزام ناري وسلسلة غارات عنيفة.

وقبل ساعة شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على حارة حريك والشويفات وبرج البراجنة في بيروت، وذلك حسبما أفادت شبكة وقناة “سكاي نيوز”.

وقبل وقت سابق شنت قوات الاحتلال غارات جوية مكثفة على عدة بلدات في لبنان، كما خرقت الطائرات الإسرائيلية حاجز الصوت في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم السبت، إصابة 13 شخصا بجروح إثر صواريخ حزب الله التي أطلقت من ‎لبنان منذ الصباح.

وكشفت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن إطلاق صافرات الإنذار في مدينة حيفا وخليجها ونحو 20 موقعا في شمال إسرائيل في رشقة صاروخية جديدة.

استنفار كبير للطائرات الحربية والمروحيات التابعة لجيش الاحتلال

وأفاد موقع واللا العبري، اليوم السبت، بوجود استنفار كبير للطائرات الحربية والمروحيات التابعة لجيش الاحتلال في سماء مدينة قيساريا شمال تل أبيب.

من جهتها، أكدت القناة 13 الإسرائيلية إطلاق 6 طائرات مسيرة من ‎لبنان والجيش الإسرائيلي اعترض بعضها.

تنفيذ عمليات عسكرية ضد جنود ومواقع إسرائيلية

وأعلن حزب الله اللبناني، تنفيذه عددا من العمليات العسكرية التي استهدفت جنودا ومواقع إسرائيلية.

وقال حزب الله في بيان إنه استهدف فجر السبت، تجمعا لجنود إسرائيليين في جل الدير شمال شرق مستعمرة أفيفيم بصلية صاروخية.

وفي بيان آخر، قال حزب الله إنه قصف تجمعا لجنود إسرائيليين في مستعمرة المالكية.

استهداف قاعدة فيلون بصفد ونشريم جنوب شرق حيفا

وكشف حزب الله أيضا عن قصفه بالصواريخ لقاعدة فيلون في روش بينا شرق مدينة صفد، مساء الجمعة.

كذلك أطلق حزب الله "سربا من المسيرات الانقضاضية" على قاعدة نشريم جنوب شرق حيفا.

استهداف منزل نتنياهو

في سياق متصل، قال ديوان رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم إن طائرة مسيرة أطلقت من ‎لبنان وأصابت بشكل مباشر منزل بنيامين نتنياهو في قيساريا.

وبحسب القناة 12 نقلا عن مصدر في مكتب نتنياهو، فإن رئيس الوزراء وزوجته لم يكونا في منزلهما بقيساريا وقت انفجار المسيرة.

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