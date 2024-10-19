بعد دعوة رئيس الصين جيش بلاده بالاستعداد للحرب، تعرف على قدرات الجيش الصيني ووحداته القتالية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 05:57 مساءً - تزامنا مع اشتعال الأوضاع في عدد من المناطق، تفقد الرئيس الصيني شي جين بينج، لواءً من قوة الصواريخ التابعة للجيش، وحث القوات على تعزيز قدراتها على الردع والقتال.

الرئيس الصيني يأمر جيش بلاده بالاستعداد للحرب

وحث "شي" القوات الصاروخية الاستراتيجية على الوفاء بحزم بالمهام المُوكَلَة إليها من الحزب والشعب، بحسب وكالة "رويترز".

وقوة الصواريخ التابعة للجيش الصيني، التي تُشرف على الصواريخ التقليدية والنووية، مُكلفة بتحديث القوة النووية لدى البلاد في مواجهة مستجدات مثل تحسين الولايات المتحدة للدفاعات الصاروخية وقدرات المراقبة، فضلًا عن تعزيز التحالفات.

إطلاق نادرة لصاروخ باليستي عابر للقارات في المحيط الهادئ

والشهر الماضي، أجرت الصين عملية إطلاق نادرة لصاروخ باليستي عابر للقارات في المحيط الهادئ.

وفي ما يلي أبرز المعلومات حول قدرات الجيش الصيني بعد دعوة الرئيس الصيني جيش بلاده بالاستعداد للحرب

علي الرغم من تخفيض أعداد الجنود بشكل حاد خلال العقد الماضي، في إطار حملة تحديث وإضفاء طابع احترافي وتحسين الإنفاق، الا أن جيش التحرير الشعبي يضم في صفوفه أكثر من مليونين و35 ألف رجل وامرأة، حسب مركز الأبحاث البريطاني والمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية.

ويتوزع هذا العدد بشكل خاص بين القوات البرية (965 ألفا) والجوية (395 ألفا) والبحرية (260 ألفا) والوحدة المسؤولة عن الصواريخ الإستراتيجية كذلك (120 ألفا).

وتتمثل قدرات الجيش الصيني في

الرؤوس النووية

تمتلك الصين نحو 350 رأسا نووية، وفقًا لأرقام تعود لعام 2022 أوردها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وهذا العدد أقل بكثير مما تملكه الولايات المتحدة (5428)، أو روسيا (5977)، ولكنه أكثر من المملكة المتحدة (225)، وفرنسا (290)، حسب المصدر السابق نفسه.

إلا أن وزارة الدفاع الأمريكية اتهمت بكين بأنها ترغب في زيادة ترسانتها النووية إلى 1500 رأس بحلول عام 2035.

وعلى عكس الولايات المتحدة، تتعهد الصين بعدم المبادرة إلى استخدام الأسلحة النووية ما لم يتم استهدافها.

حاملات الطائرات

تمتلك الصين 3 حاملات طائرات، تعمل اثنتان منها فقط حاليًا والثالثة في مرحلة اختبار في البحر.

ومع ذلك، فإن عمليات إقلاع وهبوط الطائرات على هذه السفن معقدة وتتطلب تدريب العديد من الطيارين، وهو إجراء طويل للغاية.

في المقابل، تمتلك الولايات المتحدة -حسب المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية- 11 حاملة طائرات.

قواعد في الخارج

لدى الصين قاعدة عسكرية واحدة فقط في الخارج (في جيبوتي)، وتقول إنها مخصصة بشكل أساسي لعمليات مكافحة القرصنة في المنطقة. وتملك الولايات المتحدة المئات منها في جميع أنحاء العالم.

والوجود العسكري للصين في الخارج محدود، باستثناء بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

القوات الجوية

تحرز القوات الجوية الصينية تطورا سريعا، مدعومة بمقاتلات جديدة مثل "جيه-16" (J-16) والمقاتلات الشبح "جيه-20" (J-20)، وهي طائرات "تضاعف على الأرجح" معدل إنتاجها السنوي خلال السنوات الثلاث الماضية، حسب المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية.

وقدر البنتاجون في تقريره أن الصين "تلحق بسرعة بمصاف القوات الجوية الغربية".

القوات البحرية

تُقدم الصين أحيانا على أنها أول قوة بحرية في العالم من حيث عدد السفن قبل الولايات المتحدة.

لكن أسطول الصين يعتمد في الأغلب على فئات سفن أصغر، وهو بعيد كل البعد عن القوة الأميركية.

والجدير ذكره أن الرئيس الصيني شي جين بينج دعا جيش بلاده قبل وقت سابق إلى استكمال تحديثه بحلول عام 2035، وأن يصبح على مستوى عالمي بحلول 2050.

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