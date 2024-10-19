رفع حالة التأهب فى اسرائيل حول كل رموز السلطة عقب استهداف منزل نتنياهو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 01:08 مساءً - أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، اليوم السبت، برفع حالة التأهب حول كل رموز السلطة في إسرائيل عقب استهداف منزل نتنياهو بمسيرة من ‎لبنان.

استهداف منزل نتنياهو

وقال ديوان رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، إن طائرة مسيرة أطلقت من ‎لبنان وأصابت بشكل مباشر منزل بنيامين نتنياهو في قيساريا.

وبحسب القناة 12 نقلا عن مصدر في مكتب نتنياهو، فإن رئيس الوزراء وزوجته لم يكونا في منزلهما بقيساريا وقت انفجار المسيرة.

جيش الاحتلال يحقق في الثغرات الأمنية

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن فتح تحقيق عاجل في الثغرات الأمنية التي أدت إلى وصول المسيرة إلى منزل نتنياهو في قيساريا.

بعد وصول مسيرة إلى منزل نتنياهو، جيش الاحتلال يحقق في الثغرات الأمنية النشطاء يرصدون لحظة استهداف منزل نتنياهو، وباحث سياسي يكشف رعبه داخل الملاجئ (فيديو)

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