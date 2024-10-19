إيران تستضيف تدريبات بحرية مشتركة مع روسيا وعمان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 01:08 مساءً - انطلقت، اليوم السبت، تدريبات بحرية في المحيط الهندي تستضيفها إيران بمشاركة روسيا وسلطنة عمان وتراقبها 9 دول أخرى، حسب ما أفادت قناة تلفزيونية إيرانية رسمية.

وذكرت قناة (برس تي.في) الناطقة باللغة الإنجليزية أن التدريبات، التي أطلق عليها اسم (أيمكس 2024)، تهدف إلى تعزيز "الأمن الجماعي في المنطقة وتوسيع التعاون متعدد الأطراف وإظهار حسن النية والقدرات اللازمة لحماية السلام والصداقة والأمن البحري".

وأضافت أن المشاركين سيتدربون على أساليب لضمان أمن التجارة البحرية الدولية وحماية الممرات البحرية وتعزيز التدابير الإنسانية وتبادل المعلومات فيما يتعلق بعمليات الإنقاذ والإغاثة.

وتتزامن التدريبات مع تصاعد التوتر في منطقة الشرق الأوسط مع استمرار حرب إسرائيل على حركة حماس وشن الحوثيون هجمات على السفن في البحر الأحمر ردا على ذلك.

وتعزز إيران تعاونها العسكري مع روسيا والصين في ظل التوتر مع الولايات المتحدة في المنطقة.

وأجرت إيران والصين وروسيا في مارس خامس تدريباتها البحرية المشتركة في خليج عمان. ومن بين الدول التي تراقب المناورات الحالية السعودية وقطر والهند وباكستان وبنجلادش وتايلاند.

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