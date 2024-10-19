بعد وصول مسيرة إلى منزل نتنياهو، جيش الاحتلال يحقق في الثغرات الأمنية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 12:13 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن فتح تحقيق عاجل في الثغرات الأمنية التي أدت إلى وصول المسيرة إلى منزل نتنياهو في قيساريا.

وقال ديوان رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، إن طائرة مسيرة أطلقت من ‎لبنان وأصابت بشكل مباشر منزل بنيامين نتنياهو في قيساريا.

وبحسب القناة 12 نقلا عن مصدر في مكتب نتنياهو، فإن رئيس الوزراء وزوجته لم يكونا في منزلهما بقيساريا وقت انفجار المسيرة.

استنفار كبير للطائرات الحربية والمروحيات التابعة لجيش الاحتلال

وأفاد موقع واللا العبري، اليوم السبت، بوجود استنفار كبير للطائرات الحربية والمروحيات التابعة لجيش الاحتلال في سماء مدينة قيساريا شمال تل أبيب.

من جهتها، أكدت القناة 13 الإسرائيلية إطلاق 6 طائرات مسيرة من ‎لبنان والجيش الإسرائيلي اعترض بعضها.

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