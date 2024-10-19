النشطاء يرصدون لحظة استهداف منزل نتنياهو، وباحث سياسي يكشف رعبه داخل الملاجئ (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 12:04 مساءً - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يكشف لحظة استهداف مسيرة مسيرة قادمة من لبنان لمنزل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث كانت المسيرة تحلق على مسافة ٧٠ كيلو متر، لتقوم بضرب مكان إقامة نتنياهو.

لحظة استهداف منزل نتنياهو في قيساريا

وأكد النشطاء أن الطائرة المسيرة القادمة من لبنان، اصطدمت بمبنى في مدينة قيسارية، حيث يقع منزل نتنياهو، وقامت شرطة الاحتلال بغلق شوارع في المدينة، ومنعت الإعلام من الاقتراب من موقع سقوط المسيرة، حيث رفض مكتب نتنياهو الإفصاح عن مكانه وقت انفجار المسيرة.

استهداف منزل نتنياهو في قيساريا، كلمتك

وعلق الباحث في الحركات الإسلامية، سامح عسكر، على استهداف المقاومة اللبنانية لمنزل نتنياهو فقال: "في تطور غير مسبوق، المقاومة اللبنانية تقصف منزل نتنياهو في قيساريا، القصف تم بطائرة مسيرة، ولا يعرف حتى الآن نتائج الهجوم، لكن المعطيات تقول أن الطائرة تجاوزت الدفاع الإسرائيلي ونزلت على الهدف أو بالقرب منه.."

الإيرانيون يقدمون على قتل نتنياهو أو جالانت

وتابع سامح عسكر "سواء نجا نتنياهو أم لم ينجو، فهذا رد طبيعي على التصعيد الإسرائيلي بقتل واغتيال قادة المقاومة سياسيًا وعسكريًا، وسيكون عنوان المرحلة المقبلة اغتيال القادة السياسيين من الطرفين، وفي حال امتد الصراع طويلا سنجد على الأرجح أحد قادة إسرائيل من القتلى، ليس فقط من حزب الله.."

وأوضح سامح عسكر أن "الإيرانيون قد يقدمون على قتل نتنياهو أو جالانت، في حال ردت إسرائيل وقصفت منشآت إيرانية مهمة، لكن الاحتمال سيزول إذا ما هاجمت إسرائيل أحد قادة إيران، حيث يصبح في حكم المؤكد أن إيران سترد بالمثل.."

وقال عسكر: "إن ما حدث اليوم ليس هينا، وهو يشكل منعطف خطير في مستقبل الصراع مع إسرائيل، فالطبيعي بعد عام من جمود الموقف العسكري والميداني، وسيطرة الدعايا والاغتيالات على روح المعركة، أن يلجأ طرف ما بالتصعيد في قتل أحد قيادات الطرف الآخر، وإن كنت لا أستبعد (سيطرة روح الاغتيالات على الصراع بشكل عام)، حيث لن يتوقف ذلك على السياسة والجيش، بل ربما يمتد للإعلام الذي يمثل أحد أضلاع المعركة في الواقع.."

نتنياهو يعيش حالة رعب

وأكد عسكر على حالة الرعب التي يعيشها نتنياهو "من الآن فصاعدًا، لن يتجول نتنياهو بحرية، لن يحضر مؤتمرات علنية معروفة المكان والموعد، سيتجول بسرية تامة، سيعقد مباحثاته الحكومية في مكان محصن جيدا تحت الأرض، سينام هو وأسرته بعيدا عن منزله في قيساريا.."

شرطة الاحتلال تغلق شوارع قيساريا، كلمتك

وقال سامح عسكر "عمليا حياة نتيناهو أقرب شبها بحياة السنوار مع الفارق، سينزل الأنفاق والملاجئ خشية الاستهداف، ولن يظهر على السطح كعادته كمسؤول حكومي، فقد بات الرجل هدفا سهل الوصول إليه، مع عجز الدفاع الإسرائيلي عن حمايته.."

وأوضح عسكر أن "أقرب تشبيه لما حدث.. أراد نتنياهو إرجاع الصهاينة (المُهجّرين) لمستوطنات الشمال، لكنه بعد 3 أسابيع من غزو لبنان تم تهجيره هو شخصيا من منزله..!"

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