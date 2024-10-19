مصر تشدد على ضرورة وقف العدوان الاسرائيلى وفك الحصار عن قطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 12:04 مساءً - شارك السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، في اجتماع بعض السفراء العرب اليوم مع السكرتير العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش.

واستعرض السفير اسامة عبد الخالق الوضع المتدهور في غزة جراء الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين، وتوقف المساعدات الإنسانية بشكل كامل تقريبا خاصة فى شمال غزة جراء الحصار الإسرائيلى الهادف لمنع نفاذ المساعدات واستخدام سلاح التجويع، وتوسع نطاق العدوان الإسرائيلي ليشمل الأراضي اللبنانية والسورية، فى مخالفة صارخة لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة منذ بداية الأزمة.

وشدد المندوب الدائم لمصر على ضرورة الإيقاف الفوري للعدوان الاسرائيلى على قطاع غزة ولبنان وتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات، وانقاذ أكثر من ٤٠٠ ألف مدني محاصر في شمال القطاع تحت القصف الإسرائيلي المستمر، واتخاذ موقف دولي موحد حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولى الانسانى.

وأكد السفير اسامة عبد الخالق رفض مصر التام للمساعي الاسرائيلية لوقف عمل وكالة الأونروا، وضرورة إلزام إسرائيل بكافة مسؤولياتها كقوة احتلال.

كما أطلع السفير عبد الخالق السكرتير العام على الجهود التي بذلتها مصر في مسار الوساطة لوقف إطلاق النار، واتصالاتها المستمرة مع كافة الدول ذات التأثير لتهدئة الوضع الإقليمي المتفجر، ومساعيها للتخفيف من وطأة التدهور الإنساني في قطاع غزة ولبنان، وجهودها المستمرة لتوحيد الصف الفلسطيني ودعم السلطة الفلسطينية، مؤكدا التزام مصر بدعم الحقوق الفلسطينية واستئناف مسار السلام، حتى نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة ومنها إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

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