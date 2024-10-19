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رشقة صاروخية جديدة، إطلاق صافرات الإنذار في حيفا و20 موقعا بشمال إسرائيل - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 11:20 صباحاً - أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم السبت، إطلاق صافرات الإنذار في مدينة حيفا وخليجها ونحو 20 موقعا في شمال إسرائيل في رشقة صاروخية جديدة.

 

استنفار كبير للطائرات الحربية والمروحيات التابعة لجيش الاحتلال

وأفاد موقع واللا العبري، اليوم السبت، بوجود استنفار كبير للطائرات الحربية والمروحيات التابعة لجيش الاحتلال في سماء مدينة قيساريا شمال تل أبيب.

من جهتها، أكدت القناة 13 الإسرائيلية إطلاق 6 طائرات مسيرة من ‎لبنان والجيش الإسرائيلي اعترض بعضها.

 

تنفيذ عمليات عسكرية ضد جنود ومواقع إسرائيلية

وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، تنفيذه عددا من العمليات العسكرية التي استهدفت جنودا ومواقع إسرائيلية.

وقال حزب الله في بيان إنه استهدف فجر السبت، تجمعا لجنود إسرائيليين في جل الدير شمال شرق مستعمرة أفيفيم بصلية صاروخية. ‏

وفي بيان آخر، قال حزب الله إنه قصف تجمعا لجنود إسرائيليين في مستعمرة المالكية.

 

استهداف قاعدة فيلون بصفد ونشريم جنوب شرق حيفا

وكشف حزب الله أيضا عن قصفه بالصواريخ لقاعدة فيلون في روش بينا شرق مدينة صفد، مساء الجمعة.

كذلك أطلق حزب الله "سربا من المسيرات الانقضاضية" على قاعدة نشريم جنوب شرق حيفا.

 

استهداف منزل نتنياهو

في سياق متصل، قال ديوان رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، إن طائرة مسيرة أطلقت من ‎لبنان وأصابت بشكل مباشر منزل بنيامين نتنياهو في قيساريا.

وبحسب القناة 12 نقلا عن مصدر في مكتب نتنياهو، فإن رئيس الوزراء وزوجته لم يكونا في منزلهما بقيساريا وقت انفجار المسيرة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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