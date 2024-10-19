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بعد تشريحه، نقل جثمان يحيى السنوار إلى منشأة سرية بإسرائيل - أخبار كلمتك

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بعد تشريحه، نقل جثمان يحيى السنوار إلى منشأة سرية بإسرائيل - أخبار كلمتك

بعد تشريحه، نقل جثمان يحيى السنوار إلى منشأة سرية بإسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 11:20 صباحاً - لا يزال مكان وجود جثمان الشهيد يحيي السنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس مجهولا، بينما تُثار التساؤلات بشأن مصيره في المستقبل.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل جثمان الشهيد يحيى السنوار إلى منشأة سرية في إسرائيل بعد الانتهاء من تشريحه.

كما أوضح مدير المعهد الوطني الإسرائيلي للطب الشرعي الدكتور تشين كوغل لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أنّه بعد الانتهاء من التشريح، تم تسليم جثمان السنوار لجيش الاحتلال الإسرائيلي، نافيًا أن يكون لديه أي علم بمكان وجودها بعد ذلك.

وبما أنّ جيش الاحتلال لم يُعلّق حتى الآن على مصير جثمان السنوار، تبرز تساؤلات بشأن ما إذا كان سيتمّ استخدامه كورقة مساومة في عمليات التفاوض المستقبلية، والتي قد تشمل أيضًا صفقة تبادل الرهائن الإسرائيليين الـ101 الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة.

وعادة ما تحتجز إسرائيل جثامين الشهداء الفلسطينيين، لاستخدامها في عمليات تبادل مستقبلية مع "حماس" أو غيرها من فصائل المقاومة.

فيما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن خبراء قولهم، إنّ فكرة استخدام جثمان السنوار ضمن عملية تبادل مسألة "غير مرجّحة"، نظرًا لأنّ "المسؤولين الإسرائيليين لا يريدون أن يتحوّل مكان دفنه في الأراضي الفلسطينية إلى مزار".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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