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بيان حماسي من خامنئي حول اغتيال السنوار ويوجه رسالة خاصة إلى حماس - أخبار كلمتك

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بيان حماسي من خامنئي حول اغتيال السنوار ويوجه رسالة خاصة إلى حماس - أخبار كلمتك

بيان حماسي من خامنئي حول اغتيال السنوار ويوجه رسالة خاصة إلى حماس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 08:49 صباحاً - أصدر المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي، بيانًا حول مقتل زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار، مؤكدًا أن الأخير "وجه صفعة قوية وشجاعة لإسرائيل".

وقال خامنئي في البيان: إن "الشهيد السنوار كان الوجه المشرق للمقاومة والنضال ووقف بوجه العدو الظالم والمعتدي بعزم فولاذي" مشيرا إلى أنه "وجه صفعة قوية وشجاعة للاحتلال، ومخلدًا في تاريخ هذه المنطقة ذكرى السابع من أكتوبر التي يستحيل تعويضها".

ولفت إلى أن "شخصًا مثله قضى عمره في مواجهة العدو الغاصب والظالم لا تليق به خاتمة سوى الشهادة".

الشهيد يحيى السنوار

وأضاف أن "جبهة المقاومة لم تتوقف عن تقدمها باستشهاد أبرز أعلامها كما في السابق".

وأكد خامنئي أنه "باستشهاد السنوار لن تشهد جبهة المقاومة أدنى توقف فحركة "حماس" حية وستبقى حية".

وختم بيانه "أبعث التهاني باستشهاد أخينا يحيى السنوار، إلى عائلته، ورفاقه في الجهاد، وجميع المولهين بالجهاد في سبيل الله، وأعزي بفقده".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار، بعد عام كامل من مطاردته.

كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقتل السنوار قائلًا في مؤتمر صحفي: "الشخص الذي ارتكب أفظع مذبحة في تاريخ أمتنا، تم القضاء عليه.. ولكن الحرب لم تنته بعد وعلينا استعادة المختطفين".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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