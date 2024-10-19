بيان حماسي من خامنئي حول اغتيال السنوار ويوجه رسالة خاصة إلى حماس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 08:49 صباحاً - أصدر المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي، بيانًا حول مقتل زعيم حركة "حماس" يحيى السنوار، مؤكدًا أن الأخير "وجه صفعة قوية وشجاعة لإسرائيل".

وقال خامنئي في البيان: إن "الشهيد السنوار كان الوجه المشرق للمقاومة والنضال ووقف بوجه العدو الظالم والمعتدي بعزم فولاذي" مشيرا إلى أنه "وجه صفعة قوية وشجاعة للاحتلال، ومخلدًا في تاريخ هذه المنطقة ذكرى السابع من أكتوبر التي يستحيل تعويضها".

ولفت إلى أن "شخصًا مثله قضى عمره في مواجهة العدو الغاصب والظالم لا تليق به خاتمة سوى الشهادة".

الشهيد يحيى السنوار

وأضاف أن "جبهة المقاومة لم تتوقف عن تقدمها باستشهاد أبرز أعلامها كما في السابق".

وأكد خامنئي أنه "باستشهاد السنوار لن تشهد جبهة المقاومة أدنى توقف فحركة "حماس" حية وستبقى حية".

وختم بيانه "أبعث التهاني باستشهاد أخينا يحيى السنوار، إلى عائلته، ورفاقه في الجهاد، وجميع المولهين بالجهاد في سبيل الله، وأعزي بفقده".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار، بعد عام كامل من مطاردته.

كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقتل السنوار قائلًا في مؤتمر صحفي: "الشخص الذي ارتكب أفظع مذبحة في تاريخ أمتنا، تم القضاء عليه.. ولكن الحرب لم تنته بعد وعلينا استعادة المختطفين".

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