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مدير المستشفى الإندونيسي بغزة يستغيث: القوات الإسرائيلية تقصف المستشفى والدبابات تحاصره - أخبار كلمتك

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مدير المستشفى الإندونيسي بغزة يستغيث: القوات الإسرائيلية تقصف المستشفى والدبابات تحاصره - أخبار كلمتك

مدير المستشفى الإندونيسي بغزة يستغيث: القوات الإسرائيلية تقصف المستشفى والدبابات تحاصره - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 08:00 صباحاً - قال مدير المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة، إن القوات الإسرائيلية تقصف المستشفى و“هناك مخاطر شديدة على الطواقم الطبية والمرضى”.

وأضاف مدير المستشفى في تصريح، اليوم السبت، أن “الدبابات الإسرائيلية تحاصر المستشفى بالكامل وقامت بقطع التيار الكهربائي عنه”.

وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية استهدفت الطابقين الثاني والثالث من المستشفى بقذائف مدفعية.

وتابع: “الاحتلال يهدف إلى تدمير ما تبقى من المنظومة الصحية لإجبار السكان على الرحيل”، لافتا إلى أن “الاحتلال يستهدف المنظومة الصحية في القطاع بشكل ممنهج”.

ودعا مدير المستشفى المجتمع الدولي للتدخل "لإنقاذ ما تبقى من منظومتنا الصحية بالقطاع".

وتعاني مشافي شمال قطاع غزة ضغطًا كبيرًا جراء الحصار الإسرائيلي، حيث تعاني المنظومة الصحية في شمال القطاع ومخيم جباليا من ضغط كبير جدًّا، في ظل الحصار الكامل الذي تعانيه المنطقة منذ أسبوعين.

وفي وقت سابق، ناشد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة المجتمع الدولي إنقاذ مستشفيات الشمال المهددة بالخروج عن الخدمة بسبب تأزم الوضع وبعد تكثيف إسرائيل لغاراتها على شمال القطاع.

وأكد مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن الجيش الإسرائيلي يعزز ممارسة الإبادة الجماعية في محافظة شمال قطاع غزة بما فيها مخيم جباليا، من خلال ارتكاب المجازر والقتل العمد.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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