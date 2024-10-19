ارتفاع طفيف لأسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

ارتفاع طفيف لأسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء - أخبار كلمتك

115.6 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

115.6 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع - أخبار كلمتك

مانشستر يونايتد يستعيد مدافعه بعد غياب 18 شهرًا للإصابة - أخبار كلمتك

مانشستر يونايتد يستعيد مدافعه بعد غياب 18 شهرًا للإصابة - أخبار كلمتك

لجنة الحكام تتخذ قرارات مهمة للارتقاء بمنظومة التحكيم - أخبار كلمتك

لجنة الحكام تتخذ قرارات مهمة للارتقاء بمنظومة التحكيم - أخبار كلمتك

لاعب ريال مدريد يعلن اعتزال كرة القدم عن عمر 19 عاما - أخبار كلمتك

لاعب ريال مدريد يعلن اعتزال كرة القدم عن عمر 19 عاما - أخبار كلمتك

ريال مدريد يكشف حقيقة مفاوضاته مع لاعب النصر السعودي - أخبار كلمتك

ريال مدريد يكشف حقيقة مفاوضاته مع لاعب النصر السعودي - أخبار كلمتك

منتخب مصر يواصل تدريباته بمشاركة مرموش ومصطفى محمد (صور) - أخبار كلمتك

منتخب مصر يواصل تدريباته بمشاركة مرموش ومصطفى محمد (صور) - أخبار كلمتك

فينيسيوس يحصد جائزة جديدة مع ريال مدريد - أخبار كلمتك

فينيسيوس يحصد جائزة جديدة مع ريال مدريد - أخبار كلمتك

هجوم جنوبي على هؤلاء - أخبار كلمتك

هجوم جنوبي على هؤلاء - أخبار كلمتك

مطار الغردقة يحبط محاولة تهريب مخدرات وسلاح أبيض بحوزة راكب أجنبي - أخبار كلمتك

مطار الغردقة يحبط محاولة تهريب مخدرات وسلاح أبيض بحوزة راكب أجنبي - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

اختراق طائرة مسيرة المجال الجوي لإسرائيل وإصابة مباشرة لأحد المباني - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
اختراق طائرة مسيرة المجال الجوي لإسرائيل وإصابة مباشرة لأحد المباني - أخبار كلمتك

اختراق طائرة مسيرة المجال الجوي لإسرائيل وإصابة مباشرة لأحد المباني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 06:56 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، رصد طائرة مسيرة أطلقت من الشرق ودخلت المجال الجوي لإسرائيل وسقطت من دون وقوع إصابات، في وقت أفيد عن إصابة مباشرة لأحد المباني.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه "بعد انطلاق صفارات الإنذار في الساعة 03:35 في منطقة شمال الجولان، تم رصد طائرة بدون طيار أطلقت من الشرق عبرت إلى الأراضي الإسرائيلية من سوريا".

ولفت الجيش إلى أنه تم تحديد مكان سقوط المسيرة في المنطقة، من دون ورود أنباء عن وقوع إصابات".

وكان الجيش الإسرائيلي أفاد فجر اليوم بأن صفارات الإنذار انطلقت في شمال إسرائيل.

من جهته، قال موقع "واينت" العبري، إنه "تم تسجيل إصابة مباشرة من طائرة بدون طيار في هضبة الجولان بعد إطلاق صفارات الإنذار في المنطقة، حيث توغلت المسيرة من سوريا إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، ولم تقع إصابات".

في غضون ذلك، أعلن حزب الله اللبناني فجر اليوم السبت، أن مقاتليه استهدفوا تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في المالكية، كما استهدفوا تجمعا آخر للجنود ‏في جل الدير شمال شرقي أفيفيم بصليات صاروخية. ‏

‏وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس ضم كتيبة احتياط جديدة إلى جبهة الشمال، حيث تدور معارك بين قواته ومقاتلي حزب الله.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

الأمم المتحدة: إسرائيل رفضت 85% من طلبات دخول قوافل المساعدات الإنسانية إلى غزة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق