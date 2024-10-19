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الحوثيون يعلنون استهداف سفينة بعدد من الطائرات المسيرة - أخبار كلمتك

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الحوثيون يعلنون استهداف سفينة بعدد من الطائرات المسيرة - أخبار كلمتك

الحوثيون يعلنون استهداف سفينة بعدد من الطائرات المسيرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 19 أكتوبر 2024 12:40 صباحاً - أعلنت جماعة الحوثي في اليمن، مساء الجمعة، أنها استهدفت سفينة في بحر العرب، بعدد من المسيرات، وذلك بسبب "انتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى مواني إسرائيل".

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع في بيان إن جماعته "نفذت عملية استهداف لسفينة (ميجالوبوليس) في بحر العرب، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".

وأضاف أن "استهداف السفينة جاء لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى مواني إسرائيل".

وأشار البيان إلى "استمرار استهداف العدو الإسرائيلي بالصواريخ والمسيرات، وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان".

ومنذ 19 نوفمبر 2023 تواصل جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران استهداف سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، وتقول إن هذه العمليات "تأتي نصرة لغزة".

وفي أكثر من بيان، أعلن الحوثيون أنهم يستهدفون السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية أو تلك التي تتوجه إلى موانئ إسرائيل.

وفي المقابل، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا استهداف مواقع للحوثيين في اليمن منذ مطلع العام الجاري 2024، ردًّا على هجمات الجماعة في البحر الأحمر وخليج عدن.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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