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الحوثي يستهدف سفينة تجارية في بحر العرب - أخبار كلمتك

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الحوثي يستهدف سفينة تجارية في بحر العرب - أخبار كلمتك

الحوثي يستهدف سفينة تجارية في بحر العرب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 11:34 مساءً - أعلن الناطق العسكري  لجماعة الحوثي، يحيى سريع اليوم الجمعة تنفيذ عملية استهداف لسفينة في بحر العرب باستخدام طائرات مسيرة، دون تحديد تاريخ الاستهداف.

 

استهداف سفينة في بحر العرب

وأكد المتحدث أن العملية حققت أهدافها بنجاح، مضيفًا أن السفينة (ميجالوبوليس) التي ترفع علم مالطا، اخترقت قرار حظر وصول السفن إلى إسرائيل.

ولم ترد تفاصيل حول حجم الأضرار أو حالة السفينة بعد الهجوم، إلا أنها بحسب ما أوردته مواقع تتبع حركات السفن، رست اليوم قبالة السواحل العُمانية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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