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لبحث وقف الحرب على غزة، وزير الخارجية الأمريكي يزور الشرق الأوسط الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

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لبحث وقف الحرب على غزة، وزير الخارجية الأمريكي يزور الشرق الأوسط الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

لبحث وقف الحرب على غزة، وزير الخارجية الأمريكي يزور الشرق الأوسط الأسبوع المقبل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 11:02 مساءً - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزير أنتوني بلينكن، يتوجه إلى منطقة الشرق الأوسط خلال الأسبوع المقبل لبحث اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

زيارة لوزير الخارجية الأمريكي إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل 

وقالت الخارجية الأمريكية في بيانها: "نريد اغتنام اغتيال يحيى السنوار لإيجاد طريق لوقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن".

وأوضحت الخارجية الأمريكية في بيانها، أنها تعتقد أن أفضل وسيلة لاستعادة الرهائن هي التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

أمريكا تدعو إلى اغتنام اغتيال يحيى السنوار 

وزعمت الخارجية الأمريكية في بيانها، أن يحيي السنوار كان العقبة الرئيسية أمام المضي قدما في إنهاء الحرب وإعادة الرهائن.

وقالت الخارجية الأمريكية: "لن نخوض في تفاصيل الرد الإسرائيلي على إيران لكننا في محادثات معهم بهذا الخصوص".

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وسائل إعلام عبرية: السنوار رفض تنفيذ توصيات إيران بشأن صفقة تبادل الأسرى

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ثأرا لـ السنوار، جماعة الحوثي تهدد إسرائيل برد عسكري مؤلم

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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