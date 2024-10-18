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صحيفة هآرتس: نتنياهو يرى الفرصة سانحة لإمكانية مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية - أخبار كلمتك

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صحيفة هآرتس: نتنياهو يرى الفرصة سانحة لإمكانية مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية - أخبار كلمتك

صحيفة هآرتس: نتنياهو يرى الفرصة سانحة لإمكانية مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:46 مساءً - ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير لها اليوم الجمعة، أنه بمجرد أن ينزاح الحديث عن اغتيال زعيم حركة حماس يحيى السنوار سيتحول الاهتمام الدولي إلى الجبهة الإيرانية.

إسرائيل تستعد لضرب إيران 

وأوضحت الصحيفة العبرية في تقريرها، أن إسرائيل تهدد بالرد قريبا على إطلاق إيران 181 صاروخا باليستيا على إسرائيل في الأول من أكتوبر والذي كان في حد ذاته ردا على اغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية وزعيم حزب الله حسن نصر الله.

وتدرس إسرائيل خيار الضربة التي من شأنها أن تؤدي إلى التصعيد وزيادة التوتر بين إيران وإسرائيل وربما تؤدي إلى ضربات قد تشمل برنامج إيران النووي.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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