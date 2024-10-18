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قمة برلين الرباعية تدعو لإنهاء الحرب على غزة - أخبار كلمتك

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قمة برلين الرباعية تدعو لإنهاء الحرب على غزة - أخبار كلمتك

قمة برلين الرباعية تدعو لإنهاء الحرب على غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 10:30 مساءً - دعا الرئيسان الأمريكي والفرنسي، والمستشار الألماني، ورئيس الوزراء البريطاني، اليوم الجمعة، إلى إنهاء الحرب في غزة، عقب اغتيال رئيس حركة حماس يحيى السنوار، وفق وكالة "فرانس برس".

قمة برلين الرباعية تدعو لإنهاء الحرب في غزة
 

وقالت الحكومة الألمانية في بيان بعد اجتماع ضم الأربعة في برلين، إن ايمانويل ماكرون وجو بايدن وأولاف شولتس وكير ستارمر ناقشوا تداعيات  اغتيال رئيس حركة حماس، والحاجة الفورية لإعادة الرهائن الإسرائيليين إلى عائلاتهم، ووقف الحرب في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين".

 اجتماع رباعي لمسألتي الشرق الأوسط وأوكرانيا


وعقد بايدن اجتماعًا رباعيًا، بعد ظهر اليوم الجمعة، مع المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يخصص لمسألتي الشرق الأوسط وأوكرانيا.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن بايدن قوله إن على حلفاء حلف شمال الأطلسي، (ناتو)،"مواصلة دعمهم" لأوكرانيا ضد روسيا حتى تصل كييف إلى "سلام عادل ودائم".

رئيس وزراء بريطانيا عن استشهاد السنوار: فرصة لوقف الحرب على غزة

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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