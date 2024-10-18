وزير الخارجية: المنطقة على أعتاب حرب إقليمية شاملة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 09:25 مساءً - قال وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج د. بدر عبد العاطي، خلال لقاء تلفزيوني على قناة القاهرة الإخبارية، إن المطالب غير الواقعية من الجانب الإسرائيلي ضيعت أكثر من فرصة لوقف إطلاق النار.

المنطقة على مشارف حرب إقليمية شاملة

وأضاف وزير الخارجية: "كنا أقرب ما يكون إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ولكن إسرائيل لم يكن لديها إرادة سياسية"، مؤكدا أن المنطقة على مشارف حرب إقليمية شاملة.

وذكر وزير الخارجية: أن مصر كانت واعية تماما بالمخطط الإسرائيلي ورفضت بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

محاولات دؤوبة لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر

وأضاف وزير الخارجية في بيان له: "لا تزال هناك محاولات دؤوبة لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن، ومصر لن تسمح تحت أي ظرف بتصفية القضية الفلسطينية".

وتابع: "غطرسة القوة لم ولن تحقق الأمن والاستقرار لإسرائيل، وسلام إسرائيل مرهون بتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وزير الخارجية: مصر أرسلت 44 طنا من المساعدات الإغاثية إلى بيروت وزير الخارجية: مصر ليس لديها مشكلة مع دول حوض النيل باستثناء إثيوبيا

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.