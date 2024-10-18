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وزير الخارجية: المنطقة على أعتاب حرب إقليمية شاملة - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية: المنطقة على أعتاب حرب إقليمية شاملة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: المنطقة على أعتاب حرب إقليمية شاملة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 09:25 مساءً - قال وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج د. بدر عبد العاطي، خلال لقاء تلفزيوني على قناة القاهرة الإخبارية، إن المطالب غير الواقعية من الجانب الإسرائيلي ضيعت أكثر من فرصة لوقف إطلاق النار.

المنطقة على مشارف حرب إقليمية شاملة 

وأضاف وزير الخارجية: "كنا أقرب ما يكون إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ولكن إسرائيل لم يكن لديها إرادة سياسية"، مؤكدا أن المنطقة على مشارف حرب إقليمية شاملة.

وذكر وزير الخارجية: أن مصر كانت واعية تماما بالمخطط الإسرائيلي ورفضت بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

محاولات دؤوبة لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر

وأضاف وزير الخارجية في بيان له: "لا تزال هناك محاولات دؤوبة لتهجير الفلسطينيين إلى الأردن، ومصر لن تسمح تحت أي ظرف بتصفية القضية الفلسطينية".

وتابع: "غطرسة القوة لم ولن تحقق الأمن والاستقرار لإسرائيل، وسلام إسرائيل مرهون بتلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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