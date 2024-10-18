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أردوغان يطالب الأمم المتحدة بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل - أخبار كلمتك

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أردوغان يطالب الأمم المتحدة بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل - أخبار كلمتك

أردوغان يطالب الأمم المتحدة بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 08:50 مساءً - طالب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، الأمم المتحدة بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل.

أردوغان يطالب بفرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل

وقال أردوغان خلال المفاوضات مع وزراء خارجية في اجتماع المنصة الإقليمية “3+3” للتعاون في جنوب القوقاز:" إنه من الضروري حظر الأمم المتحدة لإمدادات الأسلحة إلى إسرائيل".

وعقد اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وأذربيجان وأرمينيا وإيران في إسطنبول في إطار المنصة الإقليمية "3 + 3" لتطوير التعاون في منطقة القوقاز. ولم يشارك ممثل جورجيا في الاجتماع.

وقال أردوغان إن "إسرائيل تواصل الاستفزازات من أجل نشر الصراعات في المنطقة، وإن كل يوم بدون وقف إطلاق النار يجعل الحرب الإقليمية أقرب".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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