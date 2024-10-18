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ثأرا لـ السنوار، جماعة الحوثي تهدد إسرائيل برد عسكري مؤلم - أخبار كلمتك

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ثأرا لـ السنوار، جماعة الحوثي تهدد إسرائيل برد عسكري مؤلم - أخبار كلمتك

ثأرا لـ السنوار، جماعة الحوثي تهدد إسرائيل برد عسكري مؤلم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 08:50 مساءً - توعدت جماعة  الحوثي مساء اليوم الجمعة، بالتصعيد العسكري الذي وصفته بالمؤلم ضد إسرائيل، وذلك على خلفية اغتيال رئيس حركة حماس يحيى السنوار.

 الحوثي يهدد بالثأر للسنوار 

وقال المكتب السياسي للحوثيين في بيان: "بقلوب مكلومة ننعي شهيد فلسطين والأمة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس والعقل المدبر لطوفان الأقصى يحيى السنوار".

 
وأضاف: "عزاؤنا أن القائد الجهادي الكبير رحل بطلا مقداما نكل بأعداء الله وفرض عليهم حربا وجودية".

الحوثي يتوعد بوقف حرب الابادة في فلسطين

وأردف البيان: "لقد ضرج شهيدنا بدمائه الزكية ثرى غزة وافتدى أهلها ومقاومتها بأغلى ما يملك في مواجهة بطولية على طريق القدس".

وهدد البيان بأن" اليمن ماض في التصعيد العسكري وإيلام العدو الاسرائيلي حتى وقف حرب الإبادة في فلسطين ولبنان.

مضيفا نشد على أيادي المقاومة الفلسطينية وحقها المشروع في صفقة تبادل عادلة للأسرى، بعيدا عن الإرهاب والتباكي الأمريكي".

 

 


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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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