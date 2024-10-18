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يديعوت أحرونوت: سماع دوي 4 انفجارات بمنطقة خليج حيفا الإسرائيلية - أخبار كلمتك

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يديعوت أحرونوت: سماع دوي 4 انفجارات بمنطقة خليج حيفا الإسرائيلية - أخبار كلمتك

يديعوت أحرونوت: سماع دوي 4 انفجارات بمنطقة خليج حيفا الإسرائيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 08:50 مساءً - ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أنه تم سماع دوي 4 انفجارات في منطقة خليج حيفا.

صافرات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل 

ودوت صافرات الإنذار في مدينة عكا ومنطقة كريات شمونة شمالي إسرائيل، مساء اليوم الجمعة، وذلك حسبما أفادت تقارير اخبارية.

وأعلن  حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أنه قصف موقع رأس الناقورة البحري برشقة صاروخية.

حزب الله يطلق رشقة صاروخية على موقع إسرائيلي 

 وفي وقت سابق من اليوم، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بسماع دوي صافرات الإنذار في شوميرا وزرعيت بالجليل الغربي شمال  الأراضي المحتلة.

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قدراتنا بخير، حزب الله يوجه رسالة إلي الاحتلال بعد هجوم مسيرة حيفا (فيديو)

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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