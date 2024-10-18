وزير الخارجية: مصر ليس لديها مشكلة مع دول حوض النيل باستثناء إثيوبيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 08:10 مساءً - قال وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج د. بدر عبد العاطي: إن مصر لا تتآمر ضد أحد ولا تستهدف أحدا وهدفنا دعم أشقائنا في القارة الأفريقية.

مصر لها دور كبير في استقلال الصومال

وأضاف وزير الخارجية في تصريحات تليفزيونية له: أن "مصر كان لها دور كبير في حصول الصومال على استقلاله ومصر دولة كبيرة ذات رؤية ثاقبة ولا يمكن تحت أي ظرف أن تقبل تقليص حصتها السنوية في مياه النيل".

مصر لن تقبل المساس بحصتها من مياه النيل

وتابع: "أي مساس بحصة مصر السنوية من مياه النيل غير مقبول تحت أي ظرف من الظروف، ومصر لديها الحق الكامل في الدفاع عن حقوقها المائية ولن نقبل بأي ضرر لدينا".

واستطرد: "مصر ليس لديها أي مشكلة مع دول حوض النيل باستثناء إثيوبيا، ومصر ليست ضد حق دول حوض النيل في التنمية بعكس السردية الكاذبة التي تتبناها إحدى الدول".

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