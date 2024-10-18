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وزير الخارجية: مصر قادت عملية السلام في المنطقة وتعي كل ما يتم التخطيط له - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية: مصر قادت عملية السلام في المنطقة وتعي كل ما يتم التخطيط له - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مصر قادت عملية السلام في المنطقة وتعي كل ما يتم التخطيط له - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 07:58 مساءً - قال وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج د. بدر عبد العاطي: "إن مصر واعية تماما لكل ما يتم التخطيط له في المنطقة".

مصر قادت عملية السلام في المنطقة

وأضاف وزير الخارجية: "أن مصر قادت عملية السلام في المنطقة ولا سلام دون قوة تحميه، والقوة المصرية هي ضمان تحقيق ما ننشده من سلام".

وتابع: "جذب الاستثمارات الأجنبية مسألة مهمة بالنسبة لمصر وهو ما يحتاج إلى وجود سلام إقليمي والاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود رغم التحديات الإقليمية".

 فتح أسواق جديدة للمنتجات على رأس أولويات السياسة الخارجية 

واستطرد: "يتم التحضير بداية العام القادم لمؤتمر دولي كبير بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والكل يعلم الآن أن لدينا خطة لتوطين الصناعة ورغبة كبيرة من الشركات الدولية للاستثمار في مصر".

وأوضح وزير الخارجية أن فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية على رأس أولويات السياسة الخارجية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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