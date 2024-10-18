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بوتين: روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات سلام مع أوكرانيا على أساس اتفاقيات إسطنبول - أخبار كلمتك

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بوتين: روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات سلام مع أوكرانيا على أساس اتفاقيات إسطنبول - أخبار كلمتك

بوتين: روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات سلام مع أوكرانيا على أساس اتفاقيات إسطنبول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 07:37 مساءً - قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، خلال لقائه مع وسائل الإعلام الرائدة في الدول الأعضاء في "بريكس": إن موسكو مستعدة لإجراء مفاوضات للسلام في أوكرانيا على أساس اتفاقيات إسطنبول.

روسيا مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا على أساس اتفاقيات إسطنبول

وأضاف  الرئيس الروسي: "نحن في تركيا، في إسطنبول، تفاوضنا (مع أوكرانيا) لفترة طويلة، وكانت نتيجة هذه المفاوضات وثيقة وقعها رئيس الوفد الأوكراني بالأحرف الأولى، وهي متاحة، وهذه الوثيقة هي مسودة اتفاق، وأكرر مرة أخرى، تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى من قبل رئيس الوفد المفاوض.

وتابع: لو كانت أوكرانيا وضعت توقيعها حينها، لكان كل شيء على ما يرام هناك، وكان يمكن العمل على بعض التفاصيل وتعديلها، أما إلقاء هذه الوثيقة في سلة المهملات الآن فيبدو لي أن هذا فعلا غير صحيح، لأنه يمكنك بهذه الطريقة رمي أي وثيقة في سلة المهملات".

وتابع بوتين: "لذلك، نحن على استعداد لإجراء مفاوضات حول نهاية سلمية للنزاع، ولكن فقط على أساس الوثيقة التي تم إعدادها خلال المفاوضات التفصيلية على مدى عدة أشهر والتي وقع عليها الجانب الأوكراني بالأحرف الأولى. وعلى هذا الأساس نحن مستعدون لمواصلة العمل".

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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