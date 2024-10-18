مستشفى رامبام الإسرائيلي يؤكد وصول 12 جنديا مصابا من قوة جولاني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 07:20 مساءً - أعلن مستشفى رامبام الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أنه استقبل، منذ أمس وحتى صباح اليوم، 12 جنديا مصابا وتوفي اثنان منهم من قوة جولاني.

مستشفى إسرائيلي يستقبل 12 جنديا مصابا

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بإصابة 3 جنود في تشكيل كوماندوز بجروح خطرة الليلة الماضية في معركة جنوب لبنان.

خسائر جيش الاحتلال في لبنان وغزة

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيانه: "إن ضابط بلواء جولاني أصيب بجروح خطيرة الليلة الماضية خلال معركة على الحدود اللبنانية".

وأضاف جيش الاحتلال في بيانه أن جندي من لواء جفعاتي بجروح خطرة خلال معركة دارت شمالي قطاع غزة.

جيش الاحتلال يعترف بإصابة عدد من الضباط والجنود في لبنان وغزة

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