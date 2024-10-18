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بوتين: الهجمات على الأهداف المدنية بغزة مروعة - أخبار كلمتك

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بوتين: الهجمات على الأهداف المدنية بغزة مروعة - أخبار كلمتك

بوتين: الهجمات على الأهداف المدنية بغزة مروعة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 07:02 مساءً - نقلت وكالة الأنباء الروسية تاس عن الرئيس فلاديمير بوتين، قوله: المحكمة الجنائية الدولية سرعان ما صمتت بشأن الشرق الأوسط بعد انتقادات من الولايات المتحدة.

بوتين يستنكر الهجمات الإسرائيلية على غزة 

وأضاف بوتين في حديثه مع وكالة الأنباء تاس: "الهجمات على الأهداف المدنية في قطاع غزة مروعة، ولا أحد مهتم بحل دوامة الصراع في الشرق الأوسط وهناك فرص لإيجاد حل".

موقف روسيا من القضية الفلسطينية 

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موقف روسيا من القضية الفلسطينية واضح تمام، نحن ننطلق من ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن حل الدولتين: فلسطين وإسرائيل، وهنا جوهر كل المشكلات.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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