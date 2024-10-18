توقف عن حفر قبره بالشوكة، من هو القس المسيحي مايك هاكابي سفير ترامب في إسرائيل؟ - أخبار كلمتك

توقف عن حفر قبره بالشوكة، من هو القس المسيحي مايك هاكابي سفير ترامب في إسرائيل؟ - أخبار كلمتك

رسميا، تغيير مواعيد مباريات بطولة السوبر الإسباني في السعودية - أخبار كلمتك

رسميا، تغيير مواعيد مباريات بطولة السوبر الإسباني في السعودية - أخبار كلمتك

في ذكرى استشهاد المقدم هارون، 7 معلومات عن مقاتل أرعب التكفيريين بسيناء - أخبار كلمتك

في ذكرى استشهاد المقدم هارون، 7 معلومات عن مقاتل أرعب التكفيريين بسيناء - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار الأسمدة اليوم الثلاثاء بالأسواق - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار الأسمدة اليوم الثلاثاء بالأسواق - أخبار كلمتك

نانسي عجرم تشوق جمهورها لعمل جديد في الرياض - أخبار كلمتك

نانسي عجرم تشوق جمهورها لعمل جديد في الرياض - أخبار كلمتك

اعتزال خالد حسين، بعثة الزمالك تسافر إلى ليبيا غدا بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

اعتزال خالد حسين، بعثة الزمالك تسافر إلى ليبيا غدا بطائرة خاصة - أخبار كلمتك

شبكة عالمية تكشف سببا جوهريا لبقاء محمد صلاح مع ليفربول - أخبار كلمتك

شبكة عالمية تكشف سببا جوهريا لبقاء محمد صلاح مع ليفربول - أخبار كلمتك

الدنيا بايظة، جهاد جريشة يفجر مفاجأة صادمة عن منظومة التحكيم (فيديو) - أخبار كلمتك

الدنيا بايظة، جهاد جريشة يفجر مفاجأة صادمة عن منظومة التحكيم (فيديو) - أخبار كلمتك

حلمي مشهور رئيسا لبعثة منتخب مصر إلى الرأس الأخضر - أخبار كلمتك

حلمي مشهور رئيسا لبعثة منتخب مصر إلى الرأس الأخضر - أخبار كلمتك

بن سلمان يكشف عن استهداف الطيران لقيادات حوثية اليوم - أخبار كلمتك

بن سلمان يكشف عن استهداف الطيران لقيادات حوثية اليوم - أخبار كلمتك

الرئيسية الارشيف اخبار العالم

رئيس وزراء بريطانيا عن استشهاد السنوار: فرصة لوقف الحرب على غزة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رئيس وزراء بريطانيا عن استشهاد السنوار: فرصة لوقف الحرب على غزة - أخبار كلمتك

رئيس وزراء بريطانيا عن استشهاد السنوار: فرصة لوقف الحرب على غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 07:02 مساءً -  قال كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني تعليقا على استشهاد يحيى السنوار، إنه يوفر فرصة لوقف إطلاق النار في غزة.

 رئيس وزراء بريطانيا: استشهاد السنوار فرصة جادة لوقف إطلاق النار بغزة 

 وأوضح رئيس الوزراء البريطاني، أن المملكة المتحدة  لن تحزن على استشهاد زعيم حماس يحيى السنوار، وذلك في أعقاب إعلان إسرائيل عن اغتياله.

وذكرت وكالة (بي إيه ميديا) البريطانية أن ستارمر أدان العقل المدبر للهجمات التي وقعت في 7 أكتوبر 2023، وعبر عن تعازيه لعائلات ضحايا الهجوم.

الرئيس الايراني يعلق على اغتيال السنوار

 ومن جانبه، أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد يحيى السنوار واصل نضاله بشجاعة حتى اللحظة الأخيرة من حياته ولم يستسلم رغم الظروف الصعبة. 

وأشار إلى أن اغتيال السنوار كان مؤلمًا ويعد دليلًا واضحًا على أن جرائم الكيان الصهيوني لن تتوقف.

 بزشكيان: المقاومة ستبقى مستمرة حتى تحرير الأراضي المحتلة

وأضاف بزشكيان أن على العدو أن يدرك أن استشهاد قادة المقاومة لن يُحدث خللًا في نضال الأمة الإسلامية المستمر ضد الاحتلال، مؤكدًا أن المقاومة تبقى مستمرة حتى تحرير الأراضي المحتلة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

مناهض للصين ويكره كوبا وهذا موقفه من روسيا، ترامب سيرشح روبيو لمنصب وزير الخارجية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق