حماس تنعي قائد كتيبة تل السلطان الذي استشهد رفقة السنوار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 06:50 مساءً - نعت حركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، قائد كتيبة تل السلطان في رفح الشهيد محمود حمدان، الذي قالت إنه استشهد رفقة رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار.

حماس تنعي قائد كتيبة تل السلطان في رفح

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، رسميًا استشهاد رئيس الحركة يحيي السنوار برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

حماس تعلن استشهاد يحي السنوار

وأوضح الحية أن السنوار واصل عطاءه بعد الخروج من المعتقل حتى اكتحلت عيناه بالطوفان العظيم، مشيرا إلى أن السنوار كان استمرارًا لقافلة الشهداء العظام على خطى الشيخ المؤسس أحمد ياسين.

واختتم حديثه قائلًا: “إن دماء الشهداء ستظل توقد لنا الطريق وتشكل دافعا للصمود والثبات”.

أول تعليق من حزب الله على استشهاد السنوار جماعة الحوثي في اليمن تنعى يحيى السنوار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.