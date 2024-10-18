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حماس تنعي قائد كتيبة تل السلطان الذي استشهد رفقة السنوار - أخبار كلمتك

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حماس تنعي قائد كتيبة تل السلطان الذي استشهد رفقة السنوار - أخبار كلمتك

حماس تنعي قائد كتيبة تل السلطان الذي استشهد رفقة السنوار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 06:50 مساءً - نعت حركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، قائد كتيبة تل السلطان في رفح الشهيد محمود حمدان، الذي قالت إنه استشهد رفقة رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار.

حماس تنعي قائد كتيبة تل السلطان في رفح

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن نائب رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، رسميًا استشهاد رئيس الحركة يحيي السنوار برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

حماس تعلن استشهاد يحي السنوار 

وأوضح الحية أن السنوار واصل عطاءه بعد الخروج من المعتقل حتى اكتحلت عيناه بالطوفان العظيم، مشيرا إلى أن السنوار كان استمرارًا لقافلة الشهداء العظام على خطى الشيخ المؤسس أحمد ياسين.

واختتم حديثه قائلًا: “إن دماء الشهداء ستظل توقد لنا الطريق وتشكل دافعا للصمود والثبات”.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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