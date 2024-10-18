الرئيس الإيراني: اغتيال قادة المقاومة لن يحدث خللا في نضال الأمة ضد الاحتلال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 06:00 مساءً - أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد يحيى السنوار واصل نضاله بشجاعة حتى اللحظة الأخيرة من حياته ولم يستسلم رغم الظروف الصعبة.

الرئيس الايراني يعلق على اغتيال السنوار

وأشار إلى أن اغتيال السنوار كان مؤلمًا ويعد دليلًا واضحًا على أن جرائم الكيان الصهيوني لن تتوقف.

بزشكيان: المقاومة ستبقى مستمرة حتى تحرير الأراضي المحتلة

وأضاف بزشكيان أن على العدو أن يدرك أن استشهاد قادة المقاومة لن يُحدث خللًا في نضال الأمة الإسلامية المستمر ضد الاحتلال، مؤكدًا أن المقاومة تبقى مستمرة حتى تحرير الأراضي المحتلة.

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