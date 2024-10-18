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أول تعليق من حزب الله على استشهاد السنوار - أخبار كلمتك

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أول تعليق من حزب الله على استشهاد السنوار - أخبار كلمتك

أول تعليق من حزب الله على استشهاد السنوار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 05:40 مساءً - قدم حزب الله، التعازي في رئيس المكتب السياسي في حركة حماس يحيى السنوار، الذي استشهد خلال عملية عسكرية إسرائيلية في غزة، مؤكدا وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني.

 حزب الله يعزي حركة حماس في اغتيال السنوار 

وقال الحزب في بيان له "نتقدم للشعب الفلسطيني المجاهد بأحر التعازي في استشهاد قائد طوفان الأقصى رئيس المكتب السياسي في حركة حماس الأخ المجاهد يحيى السنوار"، الذي "وقف في مواجهة المشروع الأمريكي والاحتلال الصهيوني".

تداعيات العدوان الصهيوني

وأضاف:"إننا في قيادة حزب الله والذين نواجه مع شعبنا اللبناني المقاوم والصامد تداعيات العدوان الصهيوني الإجرامي، نؤكد وقوفنا إلى جانب شعبنا الفلسطيني"، وفق وكالة "رويترز".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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