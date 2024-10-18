حزب الله يقصف موقع رأس الناقورة البحري الإسرائيلي برشقة صاروخية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 04:24 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، أنه قصف موقع رأس الناقورة البحري برشقة صاروخية.

حزب الله يطلق رشقة صاروخية على موقع إسرائيلي

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بسماع دوي صافرات الإنذار في شوميرا وزرعيت بالجليل الغربي شمال الأراضي المحتلة.

إطلاق 15 قذيفة صاروخية من لبنان باتجاه الجليل

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم إطلاق 15 قذيفة صاروخية من لبنان باتجاه الجليل.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الجمعة: "بعد سماع صفارات الإنذار في مناطق خليج حيفا والجليل الأعلى والجليل الغربي، تم رصد نحو 15 صاروخا انطلقت من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتم اعتراض بعض الصواريخ ورصد عدد من القذائف التي سقطت".

في مرحلة جديدة وتصعيدية، حزب الله يعلن استهداف 20 موقعا للجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان حزب الله يستهدف قوات إسرائيلية برشقات صاروخية

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.