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إنذار إسرائيلي لسكان أكثر من 20 بلدة في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

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إنذار إسرائيلي لسكان أكثر من 20 بلدة في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

إنذار إسرائيلي لسكان أكثر من 20 بلدة في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 04:07 مساءً - أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان أكثر من 20 بلدة في جنوب لبنان، لإخلاء منازلهم والانتقال إلى شمال نهر الأولي. 

إنذار عاجل إلى سكان أكثر من 20 بلدة في جنوب لبنان

وقال جيش الاحتلال في بيانه إلى سكان "قوزح، بيت ليف، ياطر، جبل البطم، زبقين، مروحين، شيحين، أم توته، بستان، الزلوطية، يارين، الظاهرية، مطمورة، مجدل زون، شمعا، طير حرفا، أبو شاش، الجبّين، بياض، المنصوري، كفرا، علما الشعب، الناقورة، الجيش لا ينوي المساس بكم. من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير". وذلك علي حد تعبيره.

عناصر ومنشآت حزب الله

وشدد على أن "كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر. يحظر عليكم التوجه جنوبا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم في التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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