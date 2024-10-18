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الأونروا: استشهاد عشرات الفلسطينيين في هجوم إسرائيلي على مدرسة بجباليا - أخبار كلمتك

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الأونروا: استشهاد عشرات الفلسطينيين في هجوم إسرائيلي على مدرسة بجباليا - أخبار كلمتك

الأونروا: استشهاد عشرات الفلسطينيين في هجوم إسرائيلي على مدرسة بجباليا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 03:51 مساءً - قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) إن الهجوم على مدرسة للوكالة في جباليا تسبب باستشهاد العشرات ممن يحتمون فيها بينهم كثير من الأطفال.

وأضاف أن الهجوم على مدرسة للوكالة بجباليا هو الثالث من نوعه على منشآتنا خلال أسبوع واحد. 

وأكد أن المدنيين في غزة لا يزالون محاصرين وجياعًا ومرضى تحت قصف كثيف.

من جهته، قال مستشفى العودة بشمال غزة إنه استقبل 3 شهداء وأكثر من 50 مصابا إثر غارات إسرائيلية على منازل في مخيم جباليا.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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