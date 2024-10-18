الأونروا: استشهاد عشرات الفلسطينيين في هجوم إسرائيلي على مدرسة بجباليا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 03:51 مساءً - قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) إن الهجوم على مدرسة للوكالة في جباليا تسبب باستشهاد العشرات ممن يحتمون فيها بينهم كثير من الأطفال.

وأضاف أن الهجوم على مدرسة للوكالة بجباليا هو الثالث من نوعه على منشآتنا خلال أسبوع واحد.

وأكد أن المدنيين في غزة لا يزالون محاصرين وجياعًا ومرضى تحت قصف كثيف.

من جهته، قال مستشفى العودة بشمال غزة إنه استقبل 3 شهداء وأكثر من 50 مصابا إثر غارات إسرائيلية على منازل في مخيم جباليا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.