حماس تعلن رسميًا استشهاد يحيى السنوار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 03:30 مساءً - أعلن رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، رسميًا استشهاد رئيس الحركة يحيي السنوار برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح الحية أن السنوار واصل عطاءه بعد الخروج من المعتقل حتى اكتحلت عيناه بالطوفان العظيم، مشيرا إلى أن السنوار كان استمرارًا لقافلة الشهداء العظام على خطى الشيخ المؤسس أحمد ياسين.

واختتم حديثه قائلًا: “إن دماء الشهداء ستظل توقد لنا الطريق وتشكل دافعا للصمود والثبات”.

فيما ذكرت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، أن رئيس حركة "حماس" الفلسطينية بالخارج، خالد مشعل، سيتولى رئاسة الحركة بعد استشهاد يحيى السنوار في قطاع غزة.

وذكرت قناة "إل بي سي أي" اللبنانية أن "مشعل تولى منصب القائم بأعمال رئيس الحركة، وهو الآن مسئول عن جميع الاتصالات مع الأطراف الرئيسية المشاركة في المفاوضات وحل ملف المختطفين".

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن دبلوماسيين مشاركين في الوساطة قولهم إن يحيي السنوار زعيم حركة حماس الفلسطينية، لم يكن العائق الوحيد أمام وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار الدبلوماسيين إلى إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو أعاق الاتفاق مرارا منذ يونيو الماضي بوضع مطالب جديدة، مشيرين إلى أن محادثات وقف إطلاق النار توقفت في الأسابيع الأخيرة.

فيما قال مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، الذي طلب في مايو إصدار مذكرة اعتقال بحق يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، لدوره في هجمات السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل، إنه "على علم بالتقارير" عن وفاته.

وقالت إسرائيل إن يحيى السنوار قتل أمس الأول الأربعاء في معركة مع القوات الإسرائيلية في رفح بقطاع غزة.

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