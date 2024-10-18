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نتنياهو يجري مشاورات حكومية بشأن إيران والأسرى بعد استشهاد السنوار - أخبار كلمتك

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نتنياهو يجري مشاورات حكومية بشأن إيران والأسرى بعد استشهاد السنوار - أخبار كلمتك

نتنياهو يجري مشاورات حكومية بشأن إيران والأسرى بعد استشهاد السنوار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 02:34 مساءً - قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى مشاورات أمنية مع وزير دفاعه وعدد قليل من وزراء حكومته.

وأوضحت الهيئة أن المشاورات تناولت الرد الإسرائيلي على هجوم إيران الصاروخي والأوضاع على جبهة لبنان.

وشملت المناقشات أيضا ملف الأسرى المحتجزين وإنجاز صفقة تبادل بعد استشهاد رئيس حركة حماس يحيى السنوار.

من جانبها، نقلت صحيفة معاريف أن نتنياهو قال في إحاطة أمنية للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إن قتل السنوار يفتح نافذة مهمة لإعادة الأسرى وتدمير حماس، على حد زعمه.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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