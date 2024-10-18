أول تعليق من حركة فتح الفلسطينية بعد اغتيال السنوار - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 01:44 مساءً - رأى أمين سر حركة "فتح" الفلسطينية في شمال لبنان، مصطفى أبو حرب، أنّ "حركة حماس لم تؤكد بعد استشهاد رئيس المكتب السياسي يحيى السنوار، لكن حتى لو حصل ذلك، فإن السنوار يظل رمزًا للمقاومة، حيث ستستمر حركات المقاومة الفلسطينية في مسيرتها دون أن يتأثر ذلك بفقدان القيادات".

وأكد أبو حرب في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أنّ "كل القيادات في الصف الأول قادرة على قيادة العمل المقاوم حتى تحقيق هدف المقاومة الرئيسي، وهو القضاء على الاحتلال".

وفي سياق حديثه عن سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اعتبر أبو حرب أنّ "مشروع نتنياهو يتجاوز مجرد اغتيال القيادات، حيث يسعى إلى تهجير الفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية"، مؤكدا أن: "هذا المشروع لن يتحقق، فالفلسطينيون متمسكون بأرضهم"، مضيفًا أنّ "نتنياهو ينظر إلى شرق أوسط جديد خالٍ من الشعب الفلسطيني، حتى من لبنان".

ودعا أبو حرب إلى "تعزيز الوحدة بين حركتي فتح وحماس"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الأمر بات ضروريًا لمواجهة العدوان الإسرائيلي". وشدد على "أهمية وحدة الجغرافيا الفلسطينية والموقف السياسي الفلسطيني في التصدي للاحتلال".

وفي ختام تصريحاته، أكد على أنّ "منظمة التحرير الفلسطينية تظل الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي المظلة التي تجمع الجميع".

ودعا أبو حرب إلى "تعزيز الوحدة بين حركتي فتح وحماس"، مشيرًا إلى أنّ "هذا الأمر بات ضروريًا لمواجهة العدوان الإسرائيلي". وشدد على "أهمية وحدة الجغرافيا الفلسطينية والموقف السياسي الفلسطيني في التصدي للاحتلال".

وفي ختام تصريحاته، أكد أنّ "منظمة التحرير الفلسطينية تظل الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي المظلة التي تجمع الجميع".

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