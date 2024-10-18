ما مصير جثمان يحيى السنوار بعد استشهاده؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 18 أكتوبر 2024 12:52 مساءً - السنوار، أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بنقل جثمان قائد حركة حماس يحيى السنوار إلى مكان سري، عقب انتهاء التشريح في معهد أبو كبير للطب الشرعي في تل أبيب.

مصير جثمان يحيي السنوار

وقال موقع "واينت" العبري، بأنه "تم نقل جثمان السنوار بعد تشريحها ليل الخميس/الجمعة في معهد أبو كبير في تل أبيب، إلى مكان سري، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم استخدامها كورقة مساومة في المفاوضات المستقبلية للتوصل إلى صفقة تشمل عودة الأسري الإسرائيليين الـ101 في قطاع غزة".

وأضاف موقع "واينت" أن "التشريح أظهر أن السنوار أصيب برصاصة في الرأس، كما وجدت على جسده آثار طلقات نارية، بما في ذلك شظايا قذائف. وكان وزن جسمه طبيعيا".

استشهاد يحيي السنوار

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مساء يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" يحيى السنوار، بعد عام كامل من مطاردته.

كما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استشهاد السنوار قائلا، في مؤتمر صحفي "الشخص الذي ارتكب أفظع مذبحة في تاريخ أمتنا، تم القضاء عليه ولكن الحرب لم تنته بعد وعلينا استعادة المختطفين"، وذلك علي حد تعبيره.

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